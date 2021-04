Hellas Verona-Lazio, Milinkovic: “Radu? A forza di assist lo faccio giocare altri 5 anni. Vittoria dedicata al Mister”





Sergej Milinkovic-Savic, autore della rete allo scadere per i biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio nel post partita di Hellas Verona-Lazio. Con il gol segnato, il serbo ha permesso alla propria squadra di ottenere tre punti importanti e di rimanere agganciata alla corsa Champions League.

Queste le sue parole:

“L’assist di Radu? Con tutti questi gol che mi fa segnare lo faccio giocare altri 5 anni… È stata una vittoria molto importante, serviva trovare i tre punti ed ora dobbiamo continuare in questo modo per rientrare tra le prime quattro. Sapevamo che loro avrebbero giocato a uomo, serviva correre molto e lo abbiamo fatto. Il successo ottenuto oggi, lo dedichiamo soprattutto al Mister Inzaghi, che ci è mancato e ora sta vivendo un momento difficile con la sua famiglia. Speriamo si possa riprendere presto. Non abbiamo avuto molta fortuna nell’arco della partita, ma abbiamo comunque meritato la vittoria ed ora possiamo tornare a casa felici. Sono molto contendo di aver segnato il gol partita, eravamo abituati alle reti di Caicedo negli ultimi minuti, ma oggi ho segnato io. Adesso aspettiamo quelli del bomber Ciro, di Correa e Muriqi. L’esultanza con i baci? sono per la mia ragazza.”

