Hellas Verona-Lazio, Paro: “Affrontare la Lazio è molto difficile, ci è mancata qualità nell’ultimo passaggio ma abbiamo fatto una grande partita”





Matteo Paro, vice allenatore dell’Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Credo che la squadra abbia fatto una grande partita, affrontare la Lazio è difficile, una squadra forte fisicamente che ti concede poco. Ci è mancata un po’ di qualità nell’ultimo passaggio. Abbiamo preso gol alla fine però i ragazzi hanno veramente fatto una gara di alto livello. Sono contento perché la squadra è cresciuta. Giocando contro la Lazio è difficile, per cui i ragazzi devono essere sicuramente contenti. Questa è l’identità che la squadra ha dall’inizio dell’anno, cerchiamo di mantenerla perché se cambiamo perdiamo le nostre certezze. Siamo allenati per fare questo e cerchiamo di metterlo in campo come oggi. Per vincere questo tipo di gare lottare alla pari, poi diventa una questione di qualità nelle ultime giocate e nella finalizzazione. Per battere la Lazio in questo momento dovevamo essere migliori in quello ma già creare queste situazioni è stato difficile. I ragazzi sono stati veramente bravi. Questa squadra, come l’anno scorso, ha raggiunto un obiettivo strepitoso, deve pensare a vincere ogni partita. Lo staff ha voglia di crescere e di arrivare il più in alto possibile. Ogni partita quindi l’affrontiamo per vincere e per crescere”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: