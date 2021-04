Il Tempo | Lazio sotto pressione





La prima volta senza Inzaghi. Cinque anni dopo il suo esordio alla guida della Lazio, con il record storico di panchine biancocelesti da esibire (240, con ben 129 vittorie) Simone non seguirà la squadra dopo la positività al Covid-19. Proverà a teleguidare la sua truppa nella sfida odierna contro il Verona di Juric (squalificato ma presente in tribuna, pronto ad aiutare i suoi col suo vocione). Una sfida decisiva per la rimonta biancoceleste, un crocevia Champions che indirizzerà il finale della stagione della Lazio. Al Bentegodi alle 15 ci sarà da soffrire per il valore dell’avversario capace di passare all’Olimpico nella gara d’andata. Certo, quella volta Acerbi & co. erano reduci dall’impegno di Champions contro il Bruges e quindi molto stanchi, stavolta invece hanno avuto la possibilità di sfruttare otto giorni di riposo: la sfida sarà alla pari dal punto di vista fisico. Il secondo di Inzaghi, Massimiliano Farris fissa l’obiettivo: «Da questa partita può passare tanto della nostra rincorsa Champions – ha detto – conosciamo bene l’Hellas, è una squadra temibile e che gioca bene, fa dell’intensità e dell’aggressività le armi principali. Dovremo contrastarli sul piano della forza, andremo in campo per lottare e non essere da meno». Il pensiero va a Simone che darà il suo contributo solo via telefono: «È stata una settimana particolare perchè abbiamo saputo della positività del mister ma per fortuna la tecnologia ci aiuta. Simone ha interagito con la squadra, la presenza fisica è mancata ma non quella carismatica». Dall’altra parte Juric si gode la salvezza con nove giornate d’anticipo ma prova ad alzare l’asticella: «Siamo molto motivati e vogliamo fare una grande prestazione contro una Lazio in lotta per la Champions». Verona praticamente in formazione tipo con la sola assenza di Lovato squalificato, per il resto tutti i migliori e Lasagna al centro dell’attacco. Più complicate le scelte di Inzaghi che non avrà Luiz Felipe, Lazzari e Correa, tre titolari fondamentali. A guidare l’attacco Ciro Immobile, a digiuno da sette gare, che sarà affiancato da Caicedo. Patric va in panchina, arretra Marusic con Acerbi e Radu mentre sulle due fasce agiranno Akpa-Akpro (novità assoluta) e Fares. Luis Alberto risponde presente ricostituendo con Milinkovic e Leiva il reparto di centrocampo che sarà molto impegnato dai solito duelli imposti dal Verona. Sarà dura, la Lazio è sotto pressione, serve una prova di qualità dopo tante vittorie sofferte. Il Tempo/Luigi Salomone

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: