MOVIOLA | Tanti falli del Verona ma sole due ammonizioni (per la Lazio!)





Nel match pomeridiano della domenica, iniziato alle 15:00 tra Hellas Verona e Lazio, l’arbitro Daniele Chiffi da Padova non ne esce con una prestazione positiva.

La squadra di casa, il Verona, mette la partita sull’aspetto fisico, con tanti falli commessi nei confronti della Lazio, ma mai sanzionati con alcuna ammonizione. Al contrario, gli unici due giocatori che hanno ricevuto un cartellino giallo, sono stati quelli della Lazio: il primo Felipe Caicedo, il secondo Luis Alberto per proteste.

Se l’arbitro Chiffi non ha avuto a che fare con episodi da moviola nel primo tempo, nel secondo invece c’è stato un fatto decisivo: al minuto 47, infatti, Felipe Caicedo decide di mettere il turbo e superare tutta la difesa veronese, con una serie di dribbling che lo portano a tu per tu con il portiere gialloblù, realizzando la rete del vantaggio per la Lazio. La rete sembra regolare, ma l’arbitro viene richiamato dal VAR. Al monitor, svelato il motivo: proprio Felipe, nella serie di dribbling, tiene largo un braccio e colpisce in volto Giangiacomo Magnani. Rete giustamente annullata e ammonizione per l’attaccante biancoceleste.

Sul finale, continuano i falli commessi dai veronesi, ma nulla da fare. Chiffi non ammonisce.

Voto Chiffi: 5

