Serie A | Lo Spezia vince in rimonta contro il Crotone. Bene Milan, Torino e Inter





Partita che si decide negli ultimi minuti, quella tra lo Spezia di Vincenzo Italiano ed il Crotone di Serse Cosmi. La partita, giocata a La Spezia alle ore 15:00, è finita 3-2 per i padroni di casa: dopo aver segnato per primi, grazie al gol di Koffi Djidji, i calabresi si sono fatti prima pareggiare da Daniele Verde, poi – a seguito del momentaneo vantaggio siglato Simeon Nwanko – sono stati superati dai liguri nei minuti finali, con le reti di Giulio Maggiore al minuto 89 ed infine il gol vittoria di Martin Erlic al 92°.

Si è conclusa la sfida delle 18:00 tra Parma e Milan. Le due squadre, in questo anticipo del sabato pomeriggio sono scese in capo alla ricerca di punti importanti: gli uomini di D’Aversa per provare a risalire in classifica, i rossoneri per difendere il secondo posto e provare a mettere pressione all’Inter. Il risultato finale è 1-3: Rebic (8′), Kessié (44′), Gagliolo (66′) e Leao (90+4′). Espulso nel secondo tempo Ibrahimovic (60′).

Alla Dacia Arena, l’Udinese ha affrontato in casa il Torino. La partita finisce 0-1, grazie alla rete di Belotti che segna su rigore nel secondo tempo (61′). Una preziosa vittoria per i granata in chiave salvezza.

E’ terminata la sfida delle 12:30 tra Inter e Cagliari. La partita è conclusa 1-0, grazie alla rete nel secondo tempo di Darmian (77′). La squadra di Conte mantiene le distanze dal Milan, raggiungendo quota 74 punti. Si complica la situazione del Cagliari, che con 22 punti, resta in zona retrocessione.

