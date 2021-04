SERIE B | Lazio Women-Chievo Verona Women 5-0, dominio biancoceleste





Finisce con una sentenza la 21esima giornata del campionato di Serie B tra Lazio Women e Chievo Verona Women. Risultato di 5-0 con le biancocelesti infermabili e con una Adriana Martin sempre più bomber e capocannoniere del campionato. Tripletta per l’attaccante biancoceleste, apre i giochi al primo minuto del primo tempo segnando ancora al 20′ della prima frazione, sigla poi il 5-0 al 23′ del secondo tempo. In gol anche Cruschieri e Luijks. Ottimo risultato per continuare la rincorsa al primo posto. Un punto di distacco dal Pomigliano capolista che scenderà in campo alle 15:00.

