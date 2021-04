SOCIAL | 12 anni fa il “Poker servito” nel derby contro la Roma: il ricordo della Lazio | VIDEO





Sono passati esattamente 12 anni da quel sabato pomeriggio datato 11 aprile 2009. Allo Stadio Olimpico di Roma andava in scena il Derby della Capitale tra Lazio e Roma. I biancocelesti di Delio Rossi approcciarono alla grande la sfida e, dopo appena quattro minuti, si ritrovarono in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Goran Pandev e il gran gol da fuori area di Mauro Zarate. Al decimo i giallorossi accorciarono le distanze con il gol di Mexes ma, nella ripresa, Stephan Lichtsteiner riporta la Lazio sul doppio vantaggio. Finale ricco di emozioni, con la Roma che accorcia di nuovo, a dieci dal termine, con De Rossi. Gol che darà poche speranze alla squadra di Spalletti, visto che cinque minuti dopo Aleksándar Kolárov, in maglia biancoceleste, chiude il match sul 4-2. Trionfo Lazio. Per ricordare proprio questo derby, la società biancoceleste, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato un video dove vengono riprese le quattro reti della Lazio. Il filmato è accompagnato dalla didascalia: “POKER SERVITO”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: