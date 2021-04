SOCIAL | Le scuse di DAZN ai propri clienti: “Problema derivato da un nostro partner esterno che coinvolge più paesi europei” – FOTO





Arrivano le scuse di DAZN, attraverso i propri canali social. La piattaforma, ha riscontrato molteplici problemi nella trasmissione di Inter-Cagliari ed Hellas Verona-Lazio. I clienti abbonati, non hanno potuto seguire le due partite di Serie A, a causa di un problema derivato dal fallimento del sevizio di autenticazione fornito da un partner esterno, che non è stato in grado di risolvere velocemente. Come riporta la stessa piattaforma sul proprio profilo Instagram, la risoluzione del disguido è in fase di lavorazione. Il problema riscontrato quest’oggi, secondo lo stesso DAZN non riguarderebbe solo i clienti italiani, bensì sembrerebbe coinvolgere più paesi a livello europeo.

Queste le scuse di DAZN postate su Instagram, con le quali spiegano la natura del problema:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: