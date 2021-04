Acerbi, il rinnovo è più vicino: le cifre secondo Nicolò Schira

Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter, il difensore della Lazio Francesco Acerbi sarebbe vicino al rinnovo del contratto. Il numero 33 biancoceleste, che diventerà papà nei prossimi mesi, secondo Schira allungherà il proprio contratto fino al 2025 con lo stipendio da 2,5 milioni di euro annui.

Magic moment per Francesco #Acerbi: leader della #Lazio e titolare in Nazionale. Il centrale è vicino al rinnovo fino al 2025 (stipendio da €2,5M annui) e diventerà papà (la compagna è in dolce attesa di una bambina). I prossimi saranno mesi da ricordare per Ace. #calciomercato

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 12, 2021