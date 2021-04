Brutto infortunio al ginocchio per Pedro Neto: la sua stagione finisce qui





Guai in vista in casa Wolverhampton. In vista del finale di stagione, che comunque si preannuncia tranquillo per i gialloneri vista la situazione stabile a metà classifica, i Wolves perdono l’ex Lazio Pedro Neto costretto a chiudere anticipatamente il suo campionato a causa di un infortunio al ginocchio con uno score di 5 reti e 5 assist in 31 presenze.

