Caso presunto razzismo Cadice-Valencia. Il pres. Liga spagnola Javier Tebas: “Diakhaby ha capito male”





Trascorrono i giorni, ma ciò che è accaduto durante la sfida tra Cadice e Valencia con il calciatore degli ospiti Diakhaby uscito dal campo per una presunta offesa di razzismo subita dall’avversario Juan Cala, rimane ancora da chiarire. Subito dopo l’evento, che ha visto prima il Valencia abbandonare il campo da parte per poi rientrare senza Diakhaby sostituito, la Liga ha aperto un’indagine che ha dato come esito un non luogo a procedere considerando che i risultati degli esami dei periti sugli effetti ambientali e sui labiali non hanno segnalato nulla di rilevante. Sulla questione, inoltre, si è espresso anche il presidente della Liga Spagnola Javier Tebas che, intervistato da Deportes Cuatro, ha dichiarato come Diakhaby non abbia mentito, ma semplicemente capito male.

