Chi usa più giocatori U21? Lazio in fondo alla classifica





Il CIES, osservatorio internazionale sul calcio, ha pubblicato dei dati che riguardano l’utilizzo dei giocatori U21 a livello globale, con un’analisi che ha ricoperto 999 club in 71 massimi campionati. A livello internazionale, il primato spetta ai lettoni dell’FK Metta, che vantano addirittura l’88% di giocatori U21 utilizzati. Il dato ovviamente non stupisce, trattandosi di una squadra universitaria. In Europa, invece, a svettare è il Nordsjaelland, con una percentuale del 48,9%. Prendendo in considerazione, invece, i Top 5 campionati Europei in vetta troviamo il Borussia Dortmund, con una percentuale di giocatori u21 utilizzati pari al 28,5%. Seguono Nizza e Monaco. Le prime italiane sono Hellas Verona e Cagliari rispettivamente alla posizione 14 e 16. In fondo alla classifica, con nessun u21 schierato, troviamo la Lazio di Inzaghi, il Tottenham di Mourinho e l’Inter di Conte.

