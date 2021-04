DAZN, un mese gratis per chi non ha visto Inter-Cagliari e Verona-Lazio





Una domenica senza poter vedere la propria squadra del cuore non è una domenica. Eppure, nella giornata di ieri è andata per molti così quando DAZN, a causa di un disservizio di un partner esterno, non è riuscito a trasmettere per tutti le sfide Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Tante le segnalazioni arrivate al portale che ha ottenuto i diritti della Serie A per il prossimo triennio con quest’ultimo che, secondo quanto riportato da Repubblica.it, avrebbe deciso di risarcire gli utenti che hanno segnalato domenica il problema con un mese di abbonamento gratuito.

