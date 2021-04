Delio Rossi sulla lotta al quarto posto “La Lazio, senza sbagliare, può ancora sperare”





Otto giornate alla fine, nove per la Lazio, ed una lotta per il quarto posto che entra nel vivo. Nell’ultimo turno della Serie A le concorrenti alla Champions League, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio e Roma hanno vinto tutte rendendo ancor più serrata una battaglia destinata a giungere fino all’ultima giornata. Sul tema, attraverso i microfoni di TMW Radio, è tornato anche l’ex tecnico biancoceleste Delio Rossi: “Per lo Scudetto appare tutto deciso, mentre in ottica quarto posto ci sono numerose formazioni che possono ambire. Chi è avanti sicuramente ha qualche vantaggio. Credo che la Roma ormai sia fuori dalla corsa, a prescindere dall’Europa League. Anche perché la corsa non va fatta solamente su una squadra, chi mi sembra che invece abbia ancora speranze, ma senza sbagliare, è la Lazio”.

