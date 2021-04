Euro 2020, l’Uefa stringe: il 16 aprile la deadline per il pubblico negli stadi





Come riportato da Ansa.it, l’Uefa stringe i tempi in merito alla presenza del pubblico negli stadi in vista dei prossimi Europei di calcio. La deadline per dare garanzie a Nyon è fissata non più al 19 aprile ma per venerdì 16. Si stringono dunque i tempi soprattutto per Roma, con lo Stadio Olimpico che dovrebbe ospitare 4 partite del torneo. Il 19 aprile infatti, l’Esecutivo Uefa a Montreaux, desidera avere il quadro completo sulle città da confermare e da sostituire, con l’opzione delle porte chiuse già scartata.

