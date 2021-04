Euro2021, la sindaca Raggi: “Roma pronta a lavorare per accogliere le partite”





La città di Roma, ed in primis la sindaca Virginia Raggi, non vuole perdere la straordinaria occasione di ospitare alcune gare dei prossimi europei estivi. La prima cittadina della Capitale, infatti, è tornata poco fa sul tema ribadendo l’importanza per la Città Eterna di accogliere l’evento: “La scorsa settimana abbiamo inviato una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, così da sollecitare il Governo ad ottenere la conferma che questo evento sportivo si tenga nella città di Roma, unica città italiana ad ospitare le partite compresa quella d’esordio. Crediamo che vada fatto tutto il possibile affinché’ un grande appuntamento del genere possa svolgersi in sicurezza, nel rispetto dei protocolli sanitari e degli standard necessari a livello internazionale. Sono certa che, tramite gli organizzatori e gli sportivi, riusciremo a tagliare questo traguardo. Mi unisco all’appello mandato oggi al Governo dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, e dico grazie alla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali la quale ha garantito il massimo impegno. Roma è pronta a lavorare, con la Uefa e alle altre Istituzioni coinvolte, così da accogliere le partite degli Europei”. Lo riporta Tg24.sky.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: