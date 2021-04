FORMELLO | Subito in campo dopo la vittoria di Verona. Scarico per i titolari, differenziato per Luis Alberto





Riprende subito il lavoro dei biancocelesti. Dopo la vittoria al fotofinish di ieri in casa del Verona, con il colpo di testa di Milinkovic, questa mattina la Lazio si è ritrovato al Centro Sportivo di Formello, per dare inizio alla settimana che porterà alla sfida di domenica pomeriggio contro il Benevento. L’iniziale attivazione muscolare, è proseguita con dei torelli a due tocchi ed un lavoro sul possesso palla a cui hanno partecipato anche i portieri Strakosha ed Alia. Per concludere l’allenamento una serie di navette e la consueta partitella finale. Alla seduta assenti, oltre ai titolari di ieri contro l’Hellas per un lavoro di scarico, i due difensori Patric e Luiz Felipe. Hanno svolto un lavoro differenziato Akpa Akpro e Fares, seguiti dal preparatore Ripert in una corsetta di scarico, ma anche Luis Alberto che, con le scarpe da ginnastica, anche lui si è dedicato ad una corsetta di recupero. Domani giornata di riposo per i giocatori biancocelesti, per poi tornare a lavorare per riprendere la corsa Champions, cercando di allungare la striscia di vittorie consecutive arrivata a quattro dopo il successo contro l’Hellas.

