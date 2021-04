GdS | Lazio a testa alta, Milinkovic all’ultimo tuffo e la dedica ad Inzaghi





Qualsiasi tifoso laziale avrebbe voluto spiare nel salotto di Simone Inzaghi, quando un minuto e 19 secondi dopo l’inizio del recupero, Sergej Milinkovic ha depositato in rete un gol da tre punti. La baldoria che ne sarà seguita può essere simile a quella di una squadra che vedeva sempre più difficoltà ad agguantare un successo fondamentale, se si hanno ambizioni da grande Europa. Ovvio che poi i giocatori abbiano dedicato all’allenatore fermato dal Covid l’undicesimo successo nelle ultime 14 uscite. Anche senza il suo sempre braccio teso, senza la sua mano che schiaffeggia l’aria quando deve spingere i suoi da bordocampo, sono riusciti a prevalere in extremis, una vera zona Lazio, vedi anche la partita precedente e le tante occasioni del passato. «Nel nostro abbraccio si è vista la voglia di arrivare in Champions» ha detto poi Milinkovic.

LE CONSEGUENZE

Nessuno fa sconti, in alto. Con la quarta vittoria consecutiva la Lazio resta lì, di rincorsa, dietro al mucchio che spinge sul canapo per il palio della Champions. La posizione arretrata diventerà definitiva soltanto dopo il recupero con il Torino, quindi al momento può anche non essere doloroso questo sesto posto con sguardo sulle battaglia davanti. La continuità incoraggia le certezze: anche vincere una partita del genere, collosa e orientata al pareggio, dà la misura della felicità.

IL DIGIUNO DI CIRO

Ciro Immobile non segna da otto partite di campionato (un primato negativo per lui, in maglia Lazio) più una in coppa. E dire che il Bentegodi è uno stadio amico – tre gol anche lo scorso luglio – e il Verona gli portava bene, con 11 centri realizzatigli in carriera. Ma la Lazio riesce ad avanzare nonostante questa serie negativa. Nel salotto di Inzaghi, sarà cresciuta la soddisfazione anche per questo motivo: alcuni senatori non sono al massimo, vedi anche Luis Alberto; troppe partite sono sofferte, però il risultato arriva. Figurarsi quando tutti staranno meglio.

