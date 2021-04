Il 12 aprile 2012 se ne andava il giovane Mirko Fersini





Mirko Fersini era una promessa del calcio italiano e orgoglio della Lazio. Apparteneva infatti alla squadra degli Allievi della società biancoceleste il cui allenatore all’epoca era Simone Inzaghi. La sua carriera sembrava destinata a decollare tra le file della Lazio e così sarebbe stato se un incidente non lo avesse strappato alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di squadra e alla vita. Il 12 aprile 2012 il suo cuore ha cessato di battere dopo aver lottato per 6 giorni tra la vita e la morte. La sua scomparsa ha segnato in modo indelebile la storia della Lazio. Oggi si ricorda Mirko Fersini più che mai dopo anche la tragedia di un altro giovane biancoceleste: Daniel Guerini.

