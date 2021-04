Juventus, Bonucci guarito dal Covid-19





Buone notizie per la Juventus che recupera pedine importanti in vista del finale di stagione. Infatti, come reso noto dalla società bianconera attraverso il proprio sito ufficiale “Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”.

