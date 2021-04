Lazio Women, Cuschieri: “Con il Chievo grande vittoria, ora continuiamo a lavorare duramente ogni giorno”





Continua la rincorsa della Lazio Women verso l’obiettivo Serie A. Oltre alla tripletta di bomber Martin, nella vittoria per 5-0 di ieri contro il Chievo, sono andate a segno anche Luijks e Cuschieri. Proprio quest’ultima, centrocampista biancoceleste, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio, per commentare il trionfo contro i gialloblù, per parlare poi dell’obiettivo Serie A e del suo rapporto con mister Morace. Ecco le sue dichiarazioni: “Quella di ieri contro il ChievoVerona è stata una grande vittoria, la coach Morace ci ha preparate al meglio mentalmente e fisicamente in vista di questa gara e noi abbiamo fatto il nostro dovere. Il successo è arrivato grazie alle nostre allenatrici, Carolina Morace e Nicola Williams; loro hanno portato la mentalità necessaria per farci capire che possiamo giocarcela con tutti ed ognuna di noi sta dando il massimo per raggiungere il nostro traguardo

Il mio rapporto con Carolina Morace è fantastico, abbiamo caratteri simili ed entrambe odiamo perdere perché vogliamo sempre vincere. Siamo grandi lavoratrici, sono molto felice che Carolina sia la mia allenatrice. È la mia prima stagione alla Lazio, diverse ragazze mi hanno aiutata ad ambientarmi. Sicuramente le mie compagne di stanza, Emma Guidi ed Adriana Martin, ma in assoluto la ragazza che più mi ha introdotta nello spogliatoio è stata Federica Savini.

Il nostro obiettivo è sempre stato raggiungere la promozione in Serie A, e siamo a buon punto per tagliare questo traguardo. Per raggiungerlo e centrarlo dovremo continuare a lavorare e ad ascoltare le nostre allenatrici e continuare a credere in noi stesse e nella possibilità di poter raggiungere la promozione. Dovremo continuare a lavorare duramente ogni giorno”.

