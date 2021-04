Lazio Women, data e ora della sfida con l’Orobica Bergamo





Continua, giornata dopo giornata, la scalata della Lazio Women verso la promozione in Serie A. Per le ragazze di Carolina Morace, dopo i cinque gol rifilati al Chievo Verona, è in arrivo il match, in trasferta contro l’Orobica Bergamo, in programma domenica 18 aprile alle ore 13.30. Lo riporta il sito ufficiale biancoceleste.

