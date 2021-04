SERIE A | Il Sassuolo, grazie a un autogol, espugna Benevento





Si chiude con uno zero a uno tra Benevento e Sassuolo la trentesima giornata di Serie A. In una gara equilibrata con occasioni da ambo le parti a spuntarla sono i neroverdi che superano le Streghe (prossimo avversario della Lazio) grazie ad un autogol di Barba nel recupero del primo tempo. Grazie a questo successo i ragazzi di De Zerbi scavalcano l’Hellas Verona salendo all’ottavo posto in classifica, mentre il Benevento può ancora comunque dormire sonni tranquilli grazie alle otto lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione.

