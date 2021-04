Per Lei Combattiamo SOCIAL | Luis Alberto ricorda i tempi del Barcellona con Patric – FOTO SOCIAL | Luis Alberto ricorda i tempi del Barcellona con Patric – FOTO Follow me

Luis Alberto e Patric: ora indossano entrambi la maglia biancoceleste, ma un tempo erano compagni di squadra anche nel Barcellona. Il numero 10 spagnolo infatti, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare proprio quei momenti pubblicando un'immagine che lo ritrae insieme al compagno a bordo di un aereo a Las Palmas con la maglia blaugrana indosso. Il Mago ha poi scherzato sui colori indossati dalla hostess, giallorossi "come i nostri rivali". A Las Palmas!! Os dejo esta foto con @patric_6 y una azafata que va vestida de nuestro rival, pero la perdonamos jeje pic.twitter.com/MmjSOrZk9e — Luis Alberto Romero (@10_luisalberto) March 1, 2013

