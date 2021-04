Una Lazio fino all’ultimo, l’arte della vittoria nei minuti finali





Una delle caratteristiche che hanno fatto della Lazio dello scorso anno una delle migliori del campionato, una delle pretendenti al titolo, almeno fino all’arrivo del lockdown, era proprio la sicurezza che mostrava la squadra di Inzaghi. La capacità di mantenere alta la tensione e di cercare, e riuscire a trovare, il gol anche nei minuti finali, portando così un buon risultato a casa. Da ormai due stagioni sono molti i gol fatti nei minuti finali, e quello che era quasi un tratto distintivo della Lazio dell’anno passato, quest’anno si sta riproponendo più e più volte, quasi come se il tempo non fosse passato. Un chiaro segno che il livello della stagione, nonostante tutto, si sia un po’ rialzata. Dopo la buona striscia di vittorie di Gennaio, che tra l’altro ricordava i buoni risultati della passata stagione, un altro elemento positivo è tornato in voga nella nuova Lazio. Il tutto mentre si sta compiendo un’altra striscia positiva (con la vittoria di ieri la squadra biancoceleste è infatti a 4 vittorie consecutive).

E dunque dal pareggio agguantato all’ultimo con un rigore di Immobile contro l’Atalanta, il colpo di testa sempre di Ciro al Franchi, il gol di Caicedo contro il Sassuolo, l’uno due contro il Cagliari, la rete di Immobile in casa del Brescia della passata stagione fino ai gol dello stesso Caicedo contro il Torino, la Juventus, il Crotone o lo Spezia, oltre al gol di ieri di Milinkovic contro il Verona di questa stagione ciò che viene messo in risalto è il grande cuore della Lazio, il fatto di non mollare mai e di dare sicurezze a livello di risultato. Ed ora si punta dritti verso la conquista di un posto per la Champions.

