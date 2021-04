Agipronews | Rinnovo complicato per Romagnoli del Milan: i bookmaker puntano sulla suggestione Lazio





ROMA – La sua passione per i colori biancocelesti, Alessio Romagnoli, non l’ha mai negata e, ora che il rinnovo con il suo Milan si complica, la pista sembra poter prendere corpo. Ci credono, come riporta Agipronews, gli esperti di Sisal Matchpoint secondi i quali il trasferimento del difensore alla Lazio entro la sessione estiva, offerto a 4,00, non è impossibile. Il contratto del difensore scade nel 2022 e un addio ai rossoneri nella prossima finestra di mercato sembra tutt’altro che utopia per il capitano.

“Sono un tesserato del Milan e darò sempre tutto per questa maglia, ma sono anche un tifoso della Lazio e credo sia giusto dirlo”, ammise Romagnoli ricordando la semifinale di Coppa Italia disputata contro i biancocelesti nella stagione 2017/18. Il centrale è cresciuto a Roma, ma nella sponda giallorossa. Dopo due stagioni in prima squadra, dal 2012 al 2014, passa in prestito alla Sampdoria dove si fa notare proprio dal Milan. Nel 2015 il passaggio ai rossoneri è realtà. Con il Milan ha totalizzato finora 176 presenze e conquistato una Supercoppa italiana; dalla prossima estate, però, non è escluso che il cerchio possa chiudersi con un ritorno nella Capitale, stavolta sponda biancoceleste.

