Benevento, Inzaghi: “Lazio grande squadra, ma ci proveremo. Domenica spero di vedere Simone in panchina”





Al termine della gara contro il Sassuolo, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche della sfida dell’Olimpico, in programma domenica alle 15.00 contro la Lazio: “Mi auguro di trovare mio fratello. Sabato avrà il tampone. Spero che lui e la sua famiglia stiano bene, che sua moglie torni a casa. Penso torni stasera. Trovarlo fianco a fianco in panchina mi piacerebbe molto, ora però la salute in questo momento è la cosa più importante. La soddisfazione di giocare contro l’abbiamo avuta anche se dal punto di vista sentimentale sono novanta minuti difficili. Per quanto riguarda la partita, la Lazio è una grande squadra, allenata bene. Sarà dura per noi ma ci proveremo. Dobbiamo credere di far punti anche contro una squadra così forte“.

