CdS | Gol pesanti e al fotofinish: è Lazio record





Domenica contro l’Hellas Verona, in trasferta, la Lazio ha ottenuto ancora una volta la vittoria nei minuti finali del match. Ormai si sa che la banda Inzaghi non molla mai e già dalla scorsa stagione ha abituato i sostenitori alle emozioni nel finale di gara. Come sottolinea il Corriere dello Sport, quello del Bentegodi è il quinto successo ottenuto negli ultimi minuti: segno evidente di grande determinazione. Inoltre contro la squadra di Juric è arrivata l’undicesima vittoria con una sola rete di scarto: primato europeo, con 9 punti strappati nei finali. In totale, nell’era Inzaghi, sono 6 le partite vinte di misura fuori casa dopo il 90’.

