CdS | La seconda vita di Marusic: ora Simone ha il difensore





Sembra proprio essere l’arma in più di mister Inzaghi in questa stagione: Adam Marusic colleziona ottime prestazioni, condite anche da un valore aggiunto, ossia la sua duttilità. Come riporta il Corriere dello Sport, l’esterno ha messo alle spalle guai fisici e si è scoperto centrale: la sua annata è contraddistinta da assist e reti. Ha lavorato sulla continuità che non era stata in passato il suo punto di forza. Il montenegrino è quindi a tutti gli effetti una grande risorsa per il tecnico ed il resto della rosa.

