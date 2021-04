CdS | Lazio, oggi la società presenterà ricorso alla Corte Federale





Battaglie in campo, ma anche fuori: la Lazio quest’oggi, come riporta il Corriere dello Sport, inoltrerà il ricorso alla Corte Federale, presieduta da Mario Luigi Torsello. Il presidente Claudio Lotito chiede l’assoluzione, o come minimo lo sconto, sia per lui che per Pulcini e Rodia, i medici coinvolti.

