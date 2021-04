CdS | Sergej a tutto campo: è l’asso della Lazio





Si è preso la Lazio sulle spalle domenica in casa dell’Hellas Verona nei minuti finali del match: Milinkovic è sempre più uno dei trascinatori indiscussi di questa squadra. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, questa è una stagione da incorniciare per lui; è il centrocampista della Serie A che ha prodotto più punti: 11. Con 7 reti e 8 assist è il quarto in Europa, ma i primi tre giovani sulla trequarti.

