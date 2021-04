Champions League, quarti di ritorno: a Chelsea e PSG bastano i risultati dell’andata per accedere alle semifinali





Le prime squadre semifinaliste della Champions League 2020/2021 sono Chelsea e Paris Saint Germain. Ade entrambe le squadre, sono bastati i risultati delle gare d’andata, ottenuti rispettivamente contro Porto e Bayern Monaco. Gli inglesi, forti del 2-0 conquistano ad Oporto, staccano il biglietto per le semifinali grazie al pareggio casalingo per 0-0 del ritorno di questa sera. I francesi invece, nonostante la sconfitta subita oggi in casa per 1-0, accedono al prossimo turno grazie al 3-2 ottenuto fuori casa contro il Bayern Monaco. Dopo avere battuto la Lazio agli ottavi, per i bavaresi campioni in carica, il percorso in Champions League si ferma dunque ai quarti di finale.

