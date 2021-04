Corsa Champions, Giordano: “Mi piacerebbe che Lazio e Napoli si qualificassero, ma temo che una resterà fuori”





Dopo l’ultimo turno di campionato, tutte le prime sette della Serie A hanno portato i tre punti a casa. La prossima giornata sarà importante in chiave Champions, visto che ci saranno due big match: mentre la Lazio, il Milan e la Roma se la vedranno rispettivamente contro Benevento, Genoa e Torino, L’Atalanta quarta ospiterà la Juventus terza in classifica, invece il Napoli al quinto posto ospiterà la capolista Inter. Due gare che diranno tanto, sia in chiave Scudetto per i nerazzurri di Antonio Conte, che per la lotta al terzo e quarto posto per Napoli, Atalanta e Juventus. Questa mattina, ai microfoni del Corriere dello Sport, è intervenuto Bruno Giordano, ex Lazio e Napoli, per parlare proprio della corsa Champions. La speranza dell’ex attaccante è che sia la Lazio che il Napoli riescano a qualificarsi per la prossima Champions League, ma il suo timore è che una delle due resti fuori dalle prime quattro. I posti da decidere, secondo Giordano, sono due per quattro squadre, visto che il Milan ha un vantaggio che risulterà determinante alla fine della stagione.

Per concludere, importanti saranno gli scontri diretti, con Atalanta-Juventus domenica e Napoli-Lazio nel prossimo turno. Il talento? Ognuno ha il proprio, afferma Bruno Giordano, con la Lazio che ha da risolvere un problema, ovvero la mancanza dei gol di Ciro Immobile, ma che comunque trova sempre pronto Sergej Milinkovic-Savic.

