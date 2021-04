Daniele Belotti sul caso Gasperini: “Un altro torto all’Atalanta come per il fallo di Bastos”





Fa discutere il caso Gasperini, scoppietto nelle ultime ore. Il tecnico dell’Atalanta m è stato deferito con richiesta di 20 giorni di squalifica, per aver insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore della Dea. In merito alla richiesta di squalifica, il deputato della Lega e tifoso atalantino Daniele Belotti, è intervenuto prendendo le difese del proprio allenatore. Infine, Belotti ha ricordato l’episodio del rigore negato all’Atalanta, in occasione del fallo di mano di Bastos non fischiato nella finale di Coppa Italia nel 2019, contro la Lazio. Un fatto non ancora dimenticato da tutti i tifosi nerazurri e dalla Società stessa.

Queste le sue parole:

“La giustizia ad orologeria sbarca anche in Serie A! Fa legittimamente pensare che il ‘processo’ al Gasp venga fissato a distanza di tre mesi dai fatti e, guarda caso, a ridosso della finale di Coppa Italia e della fase decisiva del campionato. Richiedere 20 giorni di squalifica per il mister atalantino in cui non solo non può sedere in panchina nelle ultime gare della stagione ma nemmeno seguire gli allenamenti è decisamente strano – argomenta -. I fatti si sono verificati il 7 febbraio (per altro con nessuna positivita’ al doping, ndr), perché viene fissata la sentenza il prossimo 10 maggio? Non si poteva fare prima, in una fase meno delicata della stagione, o addirittura a fine campionato con eventuale squalifica da scontare all’inizio del prossimo?

Di seguito il commento sul fallo di Bastos: ”L’Atalanta e i suoi tifosi non hanno dimenticato il vergognoso episodio della finale di Coppa Italia del 2019 con il nettissimo fallo di mano in area del laziale Bastos non rilevato dal Var e ora si aggiunge questa strana tempistica che va a minare la tranquillità e la preparazione della Dea. Spero che gli organi sportivi, per la correttezza del campionato, rivalutino la calendarizzazione del procedimento nei confronti di Gasperini”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: