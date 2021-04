Fabio Liverani: ”Grande lavoro di Tare. Già in passato immaginavo Inzaghi nell’ambiente calcio”





L’allenatore Fabio Liverani è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. A proposito di Tare e Inzaghi ha dichiarato: “Simone certamente me l’aspettavo nell’ambiente calcio, già quando giocavamo conosceva calciatori di ogni categoria, era uno attento. Non pensavo che Igli avesse questa voglia di fare il ds, ma è vero che ci ho anche giocato meno, un anno solo. Sul campo però ha dimostrato di essere tra i migliori tre direttori sportivi italiani: sta facendo un grandissimo lavoro in una piazza difficile. Il suo curriculum parla per lui, gli auguro di crescere ancora di più“.

