Giudice sportivo, confermata squalifica a Caicedo: ed un biancoceleste entra in diffida





Tramite un comunicato della Lega Serie A pubblicato sul proprio sito ufficiale sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti le ammonizioni dell’ultima giornata. Confermata la squalifica a Caicedo, ammonito da diffidato in occasione del gol annullato contro l’Hellas. Confermata anche l’ammonizione a Luis Alberto, che entra così in diffida. Da tenere in conto, considerando che dopo la partita contro il Benevento ci saranno due scontri diretti per l’accesso in Champions, contro Napoli e Milan.

