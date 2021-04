L’avvocato del Tas di Losanna su Lazio-Torino: “3-0 a tavolino? Nessun pericolo per i granata”





Fabio Iudica, avvocato del del Tas di Losanna, ha parlato quest’oggi ai microfoni di d Tuttosport. Nel suo intervento, ha commentato il ricorso presentato dalla Lazio al Collegio di Garanzia del Coni, per ottenere il 3-0 a tavolino nella partita contro il Torino.

Questa le parole di Iudica:

“Il Torino può dormire sonni tranquilli in merito al rinvio della partita contro la Lazio e ai procedimenti che vengono portati avanti in questi giorni anche dalla Procura Federale. Davanti al provvedimento dell’Asl anti-Covid non vedo come sia possibile negare la causa di forza maggiore, già accettata dal Collegio di Garanzia del Coni nel caso del Napoli. La Lazio chiederà il 3-0 anche davanti al Coni? Avevano già ribaltato le sentenze sulla sfida tra Juve e Napoli, faccio fatica a pensare che il Collegio si sconfessi da solo a distanza di pochi mesi”.

