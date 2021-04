Lazio, Reina protagonista della principale combinazione biancoceleste: il dato





Pepe Reina è sempre più dentro il meccanismo di gioco della Lazio di Simone Inzaghi. Come riporta la pagina Twitter di Calcio Datato, la Lazio ha un primato tra le prime otto in classifica: è l’unica ad avere il proprio portiere come protagonista della principale combinazione. Infatti, i rinvii dello spagnolo, tendono a trovare Milinkovic-Savic nella zona interna destra del centrocampo, più precisamente appena dentro la propria metà campo.

La Lazio è l’unica tra le prime 8 ad avere il proprio portiere come protagonista della principale combinazione. I lanci di Reina per SMS tendono a trovare il serbo nel corridoio interno destro, appena dentro la propria metà campo. pic.twitter.com/tLl2cHBT27 — Calcio Datato (@CalcioDatato) April 13, 2021

