LAZIO WOMEN – Slitta il rientro di Claudia Palombi, ipotesi recupero dopo la sosta





Mister Carolina Morace dovrà aspettare ancora un po’ prima di avere di nuovo a disposizione Claudia Palombi. L’attaccante biancoceleste aveva riportato una distorsione alla caviglia prima di Pasqua dopo un contrasto in allenamento. I tempi di recupero si sono allungati e Palombi tornerà a disposizione probabilmente dopo la sosta, nella gara in casa contro il Ravenna del 2 maggio. Intanto, a Formello si continua a lavorare in vista della prossima gara contro l‘Orobica Calcio, per continuare a inseguire il primo posto in classifica.

