#Macron50years #Fromzerotohero Un futuro di cambiamento, innovazione e sostenibilità





BOLOGNA, 13 aprile 2021 – 50 anni di storia, attività, prodotti e persone. 2021, un anniversario importante per Macron, azienda italiana leader internazionale nella produzione e vendita di active sportswear, che prosegue il proprio percorso di crescita fatto di successi grazie alla capacità di rinnovarsi continuamente, con uno sguardo proiettato al futuro. Crescere e migliorarsi nella tecnologia, nella qualità, nella professionalità e competenza delle persone, nella strategia commerciale e nelle scelte aziendali.

Il futuro di Macron è già qui: negli open space del nuovo Headquarters, con i corridoi avvolti in grandi vetrate dalle quali entra la luce naturale, nelle aree di stoccaggio dell’innovativa area logistica, nell’ampia corte esterna, tra il verde che circonda la nuova sede, esempio di innovazione, efficienza e sostenibilità ambientale.

#Macron50years #fromZerotoHero. Avere una storia e guardare al futuro. Non rimanere fermi, ma rinnovarsi ogni giorno. Lavorare duramente per creare abbigliamento all’avanguardia e ad alte prestazioni costruendo una comunità che condivida la passione per lo sport. Progettare il futuro con elevati standard di buona gestione, responsabilità sociale e rispetto per l’ambiente. Questa è Macron, oggi e domani.

Il percorso di crescita passa anche dalla comunicazione e dalla capacità di interagire al meglio con la platea di utenti ai quali Macron si rivolge. Una crescita e un rinnovamento tecnologico che si traducono in un nuovo sito web aziendale che, accanto allo shop online completamente rinnovato, propone una serie di contenuti esclusivi e multimediali per illustrare eventi, attività e progetti sviluppati dal brand emiliano. Una nuova sezione dedicata a news, approfondimenti, interviste e curiosità sul mondo Macron.

Un rinnovamento che si estende anche alla rete di punti vendita monomarca: Macron intende offrire ai propri clienti prodotti sempre più innovativi e performanti, proponendoli in spazi commerciali in linea con i valori e l’immagine dell’azienda. A partire dall’insegna, che diventa nera e bianca come il logo della casa madre, il restyling dei Macron Store è un significativo passaggio in questo 2021 del brand italiano.

A dare il via a questo cambiamento è stato il Macron Store Bologna di via Stalingrado che ha recentemente aggiornato la propria immagine: nuova insegna, nuovi arredi dal look and feel industriale, nuova illuminazione. Un restyling che ha coinvolto anche il Macron Store Roma Nord di via Settebagni e, in questi giorni, anche il Macron Store Verona. Il progetto coinvolgerà gradualmente l’intera rete di store monomarca del brand, per creare o aggiornare spazi dedicati ai tifosi, agli atleti e a tutti coloro che vivono in maniera sana la passione dello sport.

Sport come crescita personale. Macron accompagna chi cresce nello sport, “from grassroots to pro”, dagli amatori ai professionisti, seguendo tutti con la stessa attenzione e qualità e offrendo loro spazi dove trovare tutto quello che serve per diventare ‘Macron Heroes’, eroi dentro e fuori dal campo.

