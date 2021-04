Nuove voci su Ianis Hagi alla Lazio, Paddy Kenny: “A quel prezzo deve essere ceduto”





Si è parlato, in passato, di un possibile interesse della Lazio per Ianis Hagi, centrocampista rumeno attualmente ai Rangers. A seguito di alcune voci lanciate dalle rete televisiva rumena Pro X, in cui è stato detto che la Lazio sarebbe pronta a pagarlo anche 12 milioni di sterline, l’ex portiere Paddy Kenny, ai microfoni di Football Inside, ha consigliato la vendita del giocatore rumeno alla squadra biancoceleste, data la qualità di alcune prestazioni del centrocampista, che “non sempre riesce a fare la differenza” e la somma offerta, ritenuta più che soddisfacente. “In una società bisogna tener conto delle entrate, se convenienti” è quanto dichiarato Kenny. Il giocatore ha militato anche nella Fiorentina dal 2016 al 2018.

