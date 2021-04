Riaperture in Italia, ecco le prime idee sul prossimo decreto





Inizia oggi, con l’incontro tra il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e il Cts, il percorso che porterà ad alcune riaperture ed alla scrittura del nuovo decreto che sarà in voga dal prossimo 26 Aprile. Percorso che continuerà poi, ovviamente, con l’andamento della curva epidemiologica. Si può parlare di una piccola ripartenza, che avrà a che fare soprattutto con i ristoranti, i musei, teatri e cinema e palestre. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ecco le idee:

Cinema e teatri, in sala fino a 200 spettatori (se vaccinati anche di più) La capienza di cinema e teatri rimane fissata in percentuale alla metratura delle sale, ma non può superare i 200 spettatori. L’entrata e l’uscita devono essere separate. Bisogna favorire la prenotazione online. I posti a sedere devono prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi. La distanza può essere diminuita con la presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori e un altro. Nei guardaroba indumenti e oggetti devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. Al Comitato tecnico scientifico sarà chiesto di aumentare il numero di spettatori in sala con alcuni requisiti: l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2; la presentazione di un certificato di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti; la certificazione di aver ricevuto la vaccinazione.

Musei e mostre, aperture nei week end con tempi contingentati La richiesta che sarà presentata al Comitato tecnico scientifico è di poter aprire musei e mostre anche nel fine settimana. Le visite devono essere prenotate online per evitare i pagamenti in contanti. Deve essere fissato un numero massimo di visitatori all’interno e contingentato il tempo per ogni sala. I visitatori devono sempre indossare la mascherina. Il personale deve indossare la mascherina in presenza di visitatori. L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso dovrebbe essere delimitata da barriere fisiche. Bisogna predisporre percorsi obbligatori per la visita ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale. Si deve prevedere la separazione tra l’entrata e l’uscita. Gli ascensori possono essere utilizzati soltanto dalle persone con disabilità.

Palestre e piscine, allenamenti individuali (e senza doccia) Le lezioni e gli allenamenti nelle piscine e nelle palestre potranno avvenire soltanto in forma individuale. In palestra «è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri». Per le piscine si arriva invece a 10 metri quadri a disposizione di ogni atleta. È obbligatoria la pulizia delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante». Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti. Gettare in appositi contenitori materiali usati. Utilizzare se possibile tappetini propri, quelli comuni vanno igienizzati prima e dopo la sessione di allenamento. Vietato l’uso delle docce.

