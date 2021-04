SOCIAL | Caicedo e la rete annullata a Verona: “Se non sono all’ultimo non vanno bene” – FOTO





La Lazio ha ricordato il successo ottenuta a Verona, postando un video sui propri profili social, che ripercorre la maggior parte dei gol vittoria segnati negli ultimi minuti. Anche contro i gialloblu, i biancocelesti hanno portato a casa i 3 punti grazie al colpo di testa di Milinkovic nel recupero. Come egli stesso ha ricordato però, questa volta non è stato Felipe Caicedo a regalare il successo alla propria squadra. L’ecuadoriano, è infatti colui che molto spesso ha salvato la Lazio in partite bloccate, mettendo a segno diversi gol vittoria nel finale di gara. Non a caso, gli ultimi minuti di gioco sono ormai dominati in casa biancoceleste “zona Caicedo”. A Verona, il panterone si è visto annullare la rete del vantaggio, per un presunto fallo commesso, motivo per cui la Lazio ha ironizzato, scrivendo nel post: “Felipe, se non sono all’ultimo non vanno bene…”

Pronta la risposta del bomber ecuadoriano, che su Twitter ha scritto: “OK OK”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: