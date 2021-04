SOCIAL | Immobile e gli allenamenti in casa – FOTO





Ciro Immobile ha condiviso una stories sul proprio profilo Instagram. Il giocatore biancoceleste, seguito dal suo personal trainer, Carmine Menna, stava seguendo una seduta di allenamento a distanza. Inoltre, nella stories pubblicata, l’attaccante scrive: ”La vita è per il 10% di cosa ti accade e per il 90% di come reagisci”.

