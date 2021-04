SOCIAL | La Lazio e l’International Kiss Day – VIDEO

Nella giornata internazionale del bacio, la società biancoceleste condivide un video su Twitter. Nel post pubblicato sono presenti una serie di estratti di diverse partite giocate dalla Lazio con protagonista un giocatore diverso: Caicedo, Luis Alberto, Immobile, Milinkovic-Savic. Nella tweet la Lazio scrive: ”Quale modo migliore per celebrare l’#InternationaDayKiss”.

No better way to celebrate the #InternationalKissDay 😘 pic.twitter.com/rSfHmFzlzk

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 13, 2021