Tare difende Muriqi: "È il suo primo anno in Italia, ma può dare molto al nostro calcio"





Il Direttore Sportivo della Lazio Igli Tare, ha parlato ai microfoni di RTV Dukagjini. Durante il suo intervento, ha preso le difese di Vedat Muriqi, attaccate arrivato in estate come il colpo più costoso dell’era Lotito. Il suo rendimento, non è stato di certo all’altezza della cifra spesa per il suo cartellino, per questo in molti hanno iniziato a sollevare dubbi sulle qualità del kosovaro. In merito alle critiche mosse nei confronti del centroavanti, Tare è intervenuto spiegando le cause delle difficoltà riscontrate dal suo nuovo acquisto.

Queste le sue parole:

“È il primo anno per lui qui alla Lazio, ha avuto due infortuni, ha avuto anche il Covid e tutto questo ha reso difficile il suo adattamento in squadra. Muriqi gode del rispetto di tutti. Ci auguriamo vivamente che riesca ad esprimersi al massimo perché è un giocatore che può dare molto al calcio italiano e rappresentante del Kosovo”.

