Tuttosport | Caso tamponi Lazio: presentato il ricorso





La Lazio si difende ancora e non molla sul caso tamponi che l’ha vista coinvolta. In mattinata, il club biancoceleste, ha inviato il ricorso in Corte d’appello Figc. C’è l’intenzione di ribaltare la sentenza di condanna del Tribunale Federale che ha sancito 150 mila euro di multa al club biancoceleste e inflitto 7 mesi di inibizione al presidente Claudio Lotito, e 12 mesi ai medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Per il Giudice Mastrocola del Tribunale Federale, toccava ai medici, e non al laboratorio comunicare i nomi dei positivi all’Asl di competenza sui casi dei giocatori riscontrati positivi tra fine ottobre e novembre.

fonte Tuttosport

