TuttoSport | Signori, il colpevole innocente. L'avvocato: "Capii subito che non aveva colpa. Ora riabilitatelo"





Dopo 10 anni è finito l’incubo: Giuseppe Signori è stato assolto, “perché il fatto non sussiste”. Il tifoso laziale negli anni non ha mai lasciato solo il re, eppure lo stesso bomber non ha passato un periodo brillante. Dopo appunto 10 anni il tribunale ha stabilito la sua innocenza, ma nel frattempo il calcio lo ha radiato su basi false. In merito alla vicenda Patrizia Brandi, avvocato di Beppe Gol che ha fatto emergere tutta la verità, ai microfoni di TuttoSport ha raccontato la vicenda dell’attaccante di Alzano Lombardo, facendo un appello: “Riabilitare Signori! Ricordo ancora l’espressione del giudice quando, all’inizio del processo, Giuseppe dichiarò di rinunciare alla prescrizione e non potrò scordare la luce sei suoi occhi quando lo assolsero. Migliaia di pagine e 80 faldoni, io lo capii subito: non poteva avere colpa”.

