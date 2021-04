Calcio e Covid-19, lo psicologo dello sport Grauso: “L’assenza del pubblico ha inciso sul rendimento delle squadre”





Il professor Aldo Grauso, psicologo dello sport e membro della Commissione medica scientifica della Lega Serie B e Lega Nazionale Dilettanti, durante la trasmissione “Quelli che…” in onda oggi su Radiosei:

“Il fattore ambientale ha avuto una grande incidenza sulle squadre di calcio. Lo scorso anno anche la Juventus nel post lock-down senza la presenza del pubblico negli stadi ha avuto un rendimento diverso rispetto quando si giocava con gli spettatori. Lo stesso è successo alla Lazio. Credo che anche per le istituzioni sportive il tifoso in futuro sarà davvero il 12esimo uomo in campo. Il tifoso si riapproprierà del suo spazio e del suo ruolo: il suo apporto alla squadra e ai giocatori sarà fondamentale”.

