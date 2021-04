Calciomercato, dalla Germania: Tare prossimo ds dell’ Eintracht Francoforte?





La stagione si avvia alla conclusione e i primi rumors di calciomercato iniziano a circolare. Nelle ultime ore in Germania il FrankfurterRundschau ha lanciato un indiscrezione sul possibile nuovo ds dell’ Eintracht Francoforte dopo il prossimo addio di Bobic. Secondo il portale tedesco, il camdidato con i requisiti perfetti risponderebbe ad Igli Tare che già in passato aveva mostrato della simpatia per la Bundesliga. In ogni caso, con il rinnovo di inzaghi vicinissimo sembra conplicato un addio del ds albanese che anzi potrebbe già essere al lavoro per la Lazio del futuro.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: